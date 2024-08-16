У чорній довгій сукні: 59-річна Моніка Беллуччі на прем'єрі фільму у Мексиці

Акторка рідко виходить у світ, але коли це все ж таки трапляється, практично завжди одягнена у вбрання темних відтінків.

У Мексиці відбувся фанзахід, присвячений виходу нового фільму режисера Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус". Одну з ролей у цій картині зіграла Моніка Беллуччі, тому з'явилася на червоній доріжці та позувала для фото з рештою акторів.

Акторка була, як завжди, вся в чорному. Вона одягла довгу сукню з рукавами і обробленням з бісеру на шиї. У вбрання були також помітні підплічники.

Носила сукню Моніка у поєднанні з чорним клатчем та декількома прикрасами. Волосся вона випрямила, а її стрижка була з трендовим чубчиком-шторкою.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що фільм "Бітлджюс Бітлджюс" активно обговорюється не лише через зірковий склад, але також через роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.

Нібито знаменитості почали активно спілкуватися саме під час роботи над цією картиною і в результаті їхня дружба переросла у стосунки. Режисер та акторка тепер часто разом з'являються і навіть не приховують почуттів, адже навіть публічно цілувалися на червоній доріжці.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Getty Images

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