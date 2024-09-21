У чорній фаті та короні: Мадонна в образі "фатальної жінки" відвідала показ Dolce & Gabbana

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 італійського Модного дому Dolce & Gabbana.
Гостею цього показу, яка сиділа у першому ряду шоу, була американська попкоролева Мадонна. 66-річна жінка прийшла на показ у повністю чорному одязі у стилі "фатальної жінки". На співачці була довга напівпрозора сукня з розрізом, яку вона носила в поєднанні з боді та високими рукавичками.
Також Мадонна одягла сітчасті чорні колготки з квітковою вишивкою, але головною прикрасою образу стала дуже довга мереживна фата, яка повністю закривала обличчя Мадонни.
Доповнили образ золоті прикраси: ланцюжок з хрестом, який вона намотала на руку, і велика золота корона на її голові.
Мадонна була однією з почесних гостей шоу і коли модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана вийшли наприкінці шоу на уклін, то підійшли до неї, щоб привітатися.
Ця поява зірки на показі бренду відбулася незабаром після того, як у серпні її заскочили папараці в Італії з 28-річним бойфрендом. Співачка тоді була теж з ніг до голови одягнена у вбрання від Dolce & Gabbana.
Читайте також:
- Це була сукня Мадонни: Сабріна Карпентер повторила культовий образ попкоролеви
- Що з нею трапилося: Мадонна шокувала зовнішністю на модному показі у Нью-Йорку
- Королева попмузики та культова особистість: згадуємо, якою була Мадонна в молодості