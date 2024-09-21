Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорній фаті та короні: Мадонна в образі "фатальної жінки" відвідала показ Dolce & Gabbana

У чорній фаті та короні: Мадонна в образі "фатальної жінки" відвідала показ Dolce & Gabbana

Мадонна та Доменіко Дольче та Стефано Габбана / Фото: Associated Press

У Мілані в межах Тижня моди відбувся показ колекції весна-літо 2025 італійського Модного дому Dolce & Gabbana.

Гостею цього показу, яка сиділа у першому ряду шоу, була американська попкоролева Мадонна. 66-річна жінка прийшла на показ у повністю чорному одязі у стилі "фатальної жінки". На співачці була довга напівпрозора сукня з розрізом, яку вона носила в поєднанні з боді та високими рукавичками.

Мадонна з Доменіко Дольче та Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна з Доменіко Дольче та Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Також Мадонна одягла сітчасті чорні колготки з квітковою вишивкою, але головною прикрасою образу стала дуже довга мереживна фата, яка повністю закривала обличчя Мадонни.

Доповнили образ золоті прикраси: ланцюжок з хрестом, який вона намотала на руку, і велика золота корона на її голові.

Мадонна з Доменіко Дольче та Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна з Доменіко Дольче та Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Мадонна була однією з почесних гостей шоу і коли модельєри Доменіко Дольче та Стефано Габбана вийшли наприкінці шоу на уклін, то підійшли до неї, щоб привітатися.

Мадонна з Доменіко Дольче та Стефано Габбана / © Associated Press
Мадонна з Доменіко Дольче та Стефано Габбана / Фото: Associated Press

Ця поява зірки на показі бренду відбулася незабаром після того, як у серпні її заскочили папараці в Італії з 28-річним бойфрендом. Співачка тоді була теж з ніг до голови одягнена у вбрання від Dolce & Gabbana.

Читайте також:

Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії

Мадонна підтримала Саміт миру у Швейцарії

Повʼязані теми:

Наступна публікація