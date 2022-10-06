У чорній футболці і черевиках на грубій підошві: Ірина Білик позувала на вулицях Нью-Йорка

Ірина Білик опублікувала в Instagram чорно-білий знімок із Америки. На ньому артистка позує на одній із вулиць Нью-Йорка. Одягнена вона у футболку, вільні штани і черевики на грубій підошві. Волосся її розпущене, а на обличчі – окуляри.

"Майже місяць пройшов з того часу, як я повернулась зі Сполучених Штатів Америки і найкраще, що я бачила у цій чудовій країні - це наші українці! Вони мене дуже підтримували! Також я познайомилась з дуже талановитими українськими фотографами, наприклад у Нью-Йорку @nastia.kalibri.nyc зробила життєві фото просто на вулицях міста, така я собі подобаюсь найбільше - справжня, романтична і вільна!" – написала Білик.

Нагадаємо, раніше Ірина продемонструвала гарний образ у халаті з кольоровим квітковим принтом. Голову вона прикрасила гарним барвистим вінком із квітів.

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