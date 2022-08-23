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У чорній футболці та джинсах: Кендалл Дженнер обрала лаконічний лук для ділової зустрічі

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У чорній футболці та джинсах: Кендалл Дженнер обрала лаконічний лук для ділової зустрічі

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Сестра Кайлі Дженнер і Кім Кардашян віддає перевагу простому і зручному одягу, навіть коли йде на ділову зустріч.

У понеділок, 22 серпня, модель та зірку реалітішоу помітили, коли вона йшла до своєї машини після обідньої зустрічі в The Maybourne, розкішного готелю Беверлі-Гіллз. На дівчині був повністю чорний ансамбль, в якому вона поєднала джинси, вкорочену і обтислу футболку та мюлі з пряжкою від бренду Khaite the Downing.

Кендал Дженнер / © Getty Images
Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Волосся Кендалл розпустила і доповнила свій лук сонцезахисними окулярами, сумкою та ременем із пряжкою.

Нагадаємо, що минулого тижня модель влаштувала вечірку присвячену своєму бренду текіли 818, на якій також побували Кім Кардашян, Джастін Бібер та його дружина Гейлі Бібер. Відбувалася вона у SoHo house в Малібу.

Кендал Дженнер / © Getty Images
Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
2363
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