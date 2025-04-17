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- Шоу-бізнес
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У чорній куртці і в улюблених угах: Дженніфер Лопес заскочили на знімальному майданчику
55-річна артистка та акторка знімається у головній ролі у романтичній комедії для Netflix.
Папараці заскочили Дженніфер Лопес у місті Еджвотер, штат Нью-Джерсі, на знімальному майданчику нового фільму «Службовий роман» від режисера Олівера Паркера. У романтичній комедії, яка вийде на Netflix, попдіва грає головну роль.
На фото можна розгледіти, що Джен була одягнена у чорну куртку, яку доповнила улюбленими коричневими угами на низькій підошві.
У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес з’являлася під час знімань цієї стрічки у компанії свого партнера — зірки «Тед Лассо» Бретта Ґолдштейна. Тоді вона продемонструвала стильний лук у білому костюмі і тренчі з поясом.