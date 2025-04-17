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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У чорній куртці і в улюблених угах: Дженніфер Лопес заскочили на знімальному майданчику

55-річна артистка та акторка знімається у головній ролі у романтичній комедії для Netflix.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Папараці заскочили Дженніфер Лопес у місті Еджвотер, штат Нью-Джерсі, на знімальному майданчику нового фільму «Службовий роман» від режисера Олівера Паркера. У романтичній комедії, яка вийде на Netflix, попдіва грає головну роль.

На фото можна розгледіти, що Джен була одягнена у чорну куртку, яку доповнила улюбленими коричневими угами на низькій підошві.

/ © Getty Images

© Getty Images

У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і молочний манікюр.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес з’являлася під час знімань цієї стрічки у компанії свого партнера — зірки «Тед Лассо» Бретта Ґолдштейна. Тоді вона продемонструвала стильний лук у білому костюмі і тренчі з поясом.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженнифер Лопес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дженнифер Лопес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

© Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

© Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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