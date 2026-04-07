- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 250
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній максісукні та червоних туфлях: Камерон Діас з'явилася на прем'єрі фільму
Камерон Діас мала приголомшливий вигляд в чорній обтислій сукні, з’явившись на прем’єрі фільму «Вихід» у Нью-Йорку.
«Вихід» — американська чорна комедія режисера Джони Гілла, який написав сценарій у співавторстві з Езрою Вудсом. Головні ролі у фільмі виконали Кіану Рівз, Джон Гілл, Кемерон Діас та Метт Бомер. Прем’єру фільму заплановано на сервісі Apple TV+.
53-річна Діас з’явилася на заході у довгій сукні з високим коміром та драпуванням на спідниці. Зірка доповнила сукню яскравим акцентом — червоними шкіряними туфлями і такою самою матовою помадою на губах. А біляве волосся розпустила і зробила легкий макіяж очей, а також одягла золоті сережки у вуха.
Камерон позувала на заході разом із Джоном Гіллом.
Нагадаємо, зараз акторка також знімається у фільмі «Підробка». Знімання проходять у Нью-Йорку, а Діас грає роль стендаперші, яка укладає угоду з британцем, якому потрібна дружина.