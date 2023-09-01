У чорній максісукні та прозорих мюлях: Жасмін Тукс сфотографували біля бутика

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret потрапила під приціл фотографів на вулицях Лос-Анджелеса.

Жасмін Тукс мала стильний вигляд і привернула увагу папараці. Вона виходила з магазину L'Agence у Беверлі-Гіллз, коли її сфотографували на камери.

Одягнена Тукс була у чорну максісукню з поясом на талії і зверху накинула чорний подовжений блейзер. Взута модель була в прозорі мюлі на невисоких підборах, а в руках несла невелику чорну сумку на ремінці-ланцюжку.

Жасмін Тукс / Фото: Getty Images

Жасмін мала світлий манікюр, волосся вона зібрала в низький пучок і зробила макіяж у теплих нюдових відтінках. У вухах у неї були великі золоті сережки.

Нагадаємо, раніше ми показували фото, який вигляд мала фігура Жасмін через 3 місяці після пологів.

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