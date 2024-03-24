У чорній майці та з ланцюгом на шиї: Енн Гетевей сходила на баскетбол

Зірку сфотографували, коли вона була присутня на матчі між командами "Атланта Гоукс" та "Шарлотт Горнетс" на стадіоні State Farm Arena в Атланті.

Енн сиділа серед інших баскетбольних уболівальників, одягнена в чорну майку, зверху в чорну кофту на замку, а на обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри.

Гетеуей розпустила волосся, зробила лаконічний денний макіяж, на шиї у неї висів масивний ланцюг, а у вухах були сережки-кільця.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Велика прихильниця баскетбольних матчів і Кім Кардашян. Її часто бачать на іграх із старшим сином Сейнтом. Минулого разу ми показували її фото на грі між командами "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Голден Стейт Ворріорз".

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