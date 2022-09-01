У чорній майці з хрестом: 50-річний Джаред Лето потрапив під приціл папараці у Нью-Йорку

Актора і вокаліста рокгурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето помітили у Нью-Йорку після тренування у спортзалі Gotham. Одягнений він був у спортивний лук, в якому поєднував чорні трикотажні штани та майку з білим принтом у вигляді перевернутого хреста.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Доповнили образ кепка зі смайлом, кросівки, сонцезахисні окуляри та кілька прикрас.

Пізніше того ж дня Лето відвідав третій день "Відкритого чемпіонату США з тенісу", де його помітили на трибунах з другом. Вони спостерігали за грою Серени Вільямс.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

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