У чорній майці і шкіряних штанях: папараці заскочили Дуа Ліпу під час прогулянки у Нью-Йорку

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала стильний образ total black.

На артистці була чорна майка в рубчик і шкіряні прямі штани. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках, які додали її вуличному луку вишуканості.

Дуа розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, на шиї у неї були срібні прикраси, а на руках — золотий годинник, масивні браслети із акцентними золотими деталями і каблучки з камінням. Манікюр із декором і чорний педикюр завершили аутфіт красуні.

Нагадаємо, Дуа Ліпа на вечерю Harper’s Bazaar Icons Dinner одягла цікаву сукню з торочкою від бренду Schiaparelli.