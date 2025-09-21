ТСН у соціальних мережах

У чорній майці і шкіряних штанях: папараці заскочили Дуа Ліпу під час прогулянки у Нью-Йорку

Британська співачка в образ total black вийшла у світ.

Аліна Онопа
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки у Нью-Йорку. Зірка продемонструвала стильний образ total black.

На артистці була чорна майка в рубчик і шкіряні прямі штани. Вбрання вона скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках, які додали її вуличному луку вишуканості.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа Ліпа / © Getty Images

Дуа розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, на шиї у неї були срібні прикраси, а на руках — золотий годинник, масивні браслети із акцентними золотими деталями і каблучки з камінням. Манікюр із декором і чорний педикюр завершили аутфіт красуні.

Нагадаємо, Дуа Ліпа на вечерю Harper’s Bazaar Icons Dinner одягла цікаву сукню з торочкою від бренду Schiaparelli.

