У чорній мереживній сукні від Dior: Рейчел Зеглер на прем'єрі приквела "Голодних ігор" у Лондоні

У цьому вбранні 22-річна акторка мала чарівний вигляд.

Акторка Рейчел Зеглер відвідала прем'єрний показ фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" у Лондоні. Це приквел знаменитої медіафраншизи науково-фантастичних пригодницьких антиутопій "Голодні ігри". Дівчина зіграла у цьому фільмі одну з головних ролей.

На червону доріжку Зеглер одягла довгу чорну сукню з мережива від бренду Christian Dior з колекції весна-літо 2024, яку бренд нещодавно презентував у Парижі.

Спочатку на сукню дівчина одягла довге чорне пальто. У такому образі вона прибула на захід і роздавала афтографи. Потім вона зняла верхній одяг і позувала демонструвавши сукню.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Вбрання було з різних видів мережива, яке просвічувалося. Також трохи прозорою була спідниця сукні.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

Образ Зеглер доповнила сережками-люстрами та укладанням легкими кучерями.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

На обличчі у акторки був яскравий макіяж із розтушиваними стрілками.

Рейчел Зеглер / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" вийде 16 листопада.

Раніше на прем'єрі в Берліні, колега дівчини з цього фільму — акторка Гантер Шефер, з'явилася в намальованій сукні-пазлі від Schiaparelli, яка привертала увагу складним дизайном.

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