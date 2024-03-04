У чорній мереживній сукні з вирізом на спині: Кім Кардашян сяяла на показі Balenciaga

У Парижі в самому розпалі Тиждень моди, який триватиме до 5 березня. Цього сезону свої колекції осінь-зима 2024 презентували багато брендів і не пропустив подію і Модний дім Balenciaga. Вже традиційно для марки захід відвідують друзі та амбасадори бренду та самого Демни Гвасалії, який є креативним директором Дому від 2015 року.

Звичайно ж, у першому ряду показу сяяла світська левиця та телезірка Кім Кардашян.

Для цього виходу у світ вона обрала довгу чорну сукню-водолазку у стилі Мортіші із "Родини Аддамсів". Річ у тому, що вбрання було з тонкого гіпюру, мало круглий виріз на грудях і незвичайні розкльошені рукави з розрізами та подовженою тканиною. Спідниця сукні ніби теж складалася з різних клаптиків тканини.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Ззаду у сукні був виріз на спині та довгий шлейф. Також незвичайною деталлю була бирка на написі бренду, але не варто думати, що Кім забула її відірвати, адже насправді вона була декоративною та частиною ансамблю. Завершували образ Кардашян високий хвіст, туфлі на підборах та її улюблений макіяж у коричневій гамі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

А ось після показу її заскочили папараці в шубі з "хижим" принтом, в якій вона на сто відсотків відповідала новому тренду mob wife — дружина мафіозі.

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