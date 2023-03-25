У чорній мінісукні: 155-кілограмова Тесс Голлідей похизувалася пишним декольте і татуюваннями на ногах

37-річна модель plus-size любить демонструвати підписникам свої пишні форми і тату на тілі.

Найбільша у світі модель plus-size Тесс Голлідей опублікувала в Instagram нове селфі. На ньому знаменитість у чорному вбранні продемонструвала своє пишне декольте.

Волосся Тесс розпустила, зробила легкий макіяж, прикрасила вуха лаконічними сережками, а шию – золотою підвіскою на ланцюжку.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Голлідей показала підписникам ще один свій вечірній лук. На світлині модель позує у чорній короткій сукні з пікантним декольте, рукавами-ліхтариками і мереживом на подолі.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

У цьому вбранні зірка похизувалася численними татуюваннями на ногах.

Аутфіт Тесс доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві, рожевою сумочкою, зачіскою з локонами і намистом.

На фото вона постала зі своєю 6-річним сином Бові.

Тесс - жінка без комплексів. Вона приймає себе такою, якою вона є, і власним прикладом мотивує інших жінок робити те саме. Модель не соромиться демоснтрувати своє тіло у білизні чи купальнику.

Тесс Голлідей/Instagram Тесс Голлідей

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Нагадаємо, минулого разу Голлідей у прозорій білизні спокусливо позувала на ліжку.

Читайте також: