У чорній мінісукні: 155-кілограмова Тесс Голлідей похизувалася пишним декольте і татуюваннями на ногах

37-річна модель plus-size любить демонструвати підписникам свої пишні форми і тату на тілі.
Найбільша у світі модель plus-size Тесс Голлідей опублікувала в Instagram нове селфі. На ньому знаменитість у чорному вбранні продемонструвала своє пишне декольте.
Волосся Тесс розпустила, зробила легкий макіяж, прикрасила вуха лаконічними сережками, а шию – золотою підвіскою на ланцюжку.
Голлідей показала підписникам ще один свій вечірній лук. На світлині модель позує у чорній короткій сукні з пікантним декольте, рукавами-ліхтариками і мереживом на подолі.
У цьому вбранні зірка похизувалася численними татуюваннями на ногах.
Аутфіт Тесс доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві, рожевою сумочкою, зачіскою з локонами і намистом.
На фото вона постала зі своєю 6-річним сином Бові.
Тесс - жінка без комплексів. Вона приймає себе такою, якою вона є, і власним прикладом мотивує інших жінок робити те саме. Модель не соромиться демоснтрувати своє тіло у білизні чи купальнику.
Нагадаємо, минулого разу Голлідей у прозорій білизні спокусливо позувала на ліжку.
Читайте також: