У чорній мінісукні: 62-річна Леа Томпсон із "Назад у майбутнє" вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку

62-річна голлівудська акторка Леа Томпсон з'явилася на червоній доріжці бродвейського відкриття вистави "Назад у майбутнє: мюзикл", яку показуватимуть у театрі "Зимовий сад" у Нью-Йорку.

Ліа Томпсон / Фото: Associated Press

Жінка є однією із зірок культового фільму 1985 року "Назад у майбутнє", знятого Робертом Земекісом.

Акторка прийшла на захід у компанії своїх колег з фільму Майкла Джей Фокса та Крістофера Ллойда. Вони разом позували фотографам.

Ліа Томпсон, Майкл Джей Фокс та Крістофер Ллойд / Фото: Associated Press

На Томпсон був total black look, що складається з мінісукні з глибоким декольте та елегантного блейзера. Доповнювали це вбрання босоніжки з ремінцями та декілька прикрас на шиї та зап'ястях. Волосся акторка накрутила та зробила легкий макіяж на обличчі.

Ліа Томпсон / Фото: Associated Press

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