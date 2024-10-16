У чорній мінісукні: Адріана Ліма відвідала вечірку, після грандіозного камбекшоу Victoria's Secret

43-річна зірка мала розкішний вигляд як на подіумі, так і на афтепаті.

Модна легенда – бразильська супермодель Адріана Ліма – повернулася на подіум. 15 жовтня в Нью-Йорку відбулося грандіозне повернення гламурного шоу білизняного бренду Victoria's Secret і вона, як одна з найвідоміших "ангелів" бренду, взяла в ньому участь.

Після показу, який став першим за шість років, відбулася вечірка. Адріана одягла на захід чорну оксамитову мінісукню на одне плече.

У вбрання була також оригінальна бретелька, а ось доповнила вона свій лук чорними капроновими колготками, слінгбеками та золотим клатчем-коробкою. Волосся Ліма зібрала, зробила макіяж та додала до вбрання кілька золотих розкішних коштовностей.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

А ось декількома годинами раніше 43-річна Ліма сяяла перед гостями показу та знімальною командою у просто прголомшливих вбраннях. Перший її образ включав чорну спідню білизну зі стразами, а також гламурний костюм із болеро та лосинами.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Образ зірки доповнювали босоніжки з хутром від Rene Caovilla та величезні крила за спиною.

Адріана Ліма / Фото: Associated Press

Другий лук Адріани був червоного кольору. Модель продемонструвала на подіумі мереживний пеньюар.

Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про своє повернення до проєкту модель повідомила досить оригінально – знялася у короткому ролику.

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