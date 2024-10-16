У чорній мінісукні: Адріана Ліма відвідала вечірку, після грандіозного камбекшоу Victoria's Secret

43-річна зірка мала розкішний вигляд як на подіумі, так і на афтепаті.
Модна легенда – бразильська супермодель Адріана Ліма – повернулася на подіум. 15 жовтня в Нью-Йорку відбулося грандіозне повернення гламурного шоу білизняного бренду Victoria's Secret і вона, як одна з найвідоміших "ангелів" бренду, взяла в ньому участь.
Після показу, який став першим за шість років, відбулася вечірка. Адріана одягла на захід чорну оксамитову мінісукню на одне плече.
У вбрання була також оригінальна бретелька, а ось доповнила вона свій лук чорними капроновими колготками, слінгбеками та золотим клатчем-коробкою. Волосся Ліма зібрала, зробила макіяж та додала до вбрання кілька золотих розкішних коштовностей.
А ось декількома годинами раніше 43-річна Ліма сяяла перед гостями показу та знімальною командою у просто прголомшливих вбраннях. Перший її образ включав чорну спідню білизну зі стразами, а також гламурний костюм із болеро та лосинами.
Образ зірки доповнювали босоніжки з хутром від Rene Caovilla та величезні крила за спиною.
Другий лук Адріани був червоного кольору. Модель продемонструвала на подіумі мереживний пеньюар.
Нагадаємо, що про своє повернення до проєкту модель повідомила досить оригінально – знялася у короткому ролику.
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