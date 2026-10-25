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- Шоу-бізнес
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У чорній мінісукні і босоніж: зірка "Кварталу 95" Ірина Гатун влаштувала грайливу фотосесію
Акторка і гумористка продемонструвала жіночний образ і запросила шанувальників на свої вистави в Україні та Польщі.
Зірка «Вечірнього Кварталу», акторка і гумористка Ірина Гатун поділилася в Instagram світлиною, на якій постала у кокетливому образі.
Артистка постала у чорній мінісукні плісе з V-подібним вирізом декольте та об’ємними рукавами три чверті, зібраними на манжетах. Ірина позувала босоніж, стоячи однією ногою на стільці, а іншу грайливо піднявши назад. Вона усміхалася і руками тримала краї спідниці.
Лук гумористка доповнила браслетами на обох зап’ястях. Вона зробила хвилясту зачіску і макіяж з акцентом на очах.
Поряд зі стільцем стояло чорно-біле зображення легендарного британського гурту The Beatles.
У дописі артистка звернулася до своїх підписників із запрошенням на театральні виступи.
«Чекаю вас на побачення», — написала Гатун.
Акторка анонсувала насичений гастрольний графік. Уже 27 жовтня вона виступить у виставі «21 хвилина До і Після», 28 жовтня — у постановці «Ліворуч від розлуки» у Києві, а 29 жовтня зіграє у виставі «Про любов ми не домовлялись» у Кропивницькому.
30 жовтня з цією ж постановкою Ірина завітає до Переяслава, а 31 жовтня — до Ірпеня. Крім того, 1 листопада артистка виступить у київському культурному кластері “Краків” у виставі «Щастя завжди поруч». А 4 листопада акторка виступить у Кременчуці.