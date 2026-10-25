У чорній мінісукні і босоніж: зірка "Кварталу 95" Ірина Гатун влаштувала грайливу фотосесію

Ірина Гатун

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Зірка «Вечірнього Кварталу», акторка і гумористка Ірина Гатун поділилася в Instagram світлиною, на якій постала у кокетливому образі.

Артистка постала у чорній мінісукні плісе з V-подібним вирізом декольте та об’ємними рукавами три чверті, зібраними на манжетах. Ірина позувала босоніж, стоячи однією ногою на стільці, а іншу грайливо піднявши назад. Вона усміхалася і руками тримала краї спідниці.

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Ірина Гатун

Лук гумористка доповнила браслетами на обох зап’ястях. Вона зробила хвилясту зачіску і макіяж з акцентом на очах.

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Поряд зі стільцем стояло чорно-біле зображення легендарного британського гурту The Beatles.

У дописі артистка звернулася до своїх підписників із запрошенням на театральні виступи.

«Чекаю вас на побачення», — написала Гатун.

Акторка анонсувала насичений гастрольний графік. Уже 27 жовтня вона виступить у виставі «21 хвилина До і Після», 28 жовтня — у постановці «Ліворуч від розлуки» у Києві, а 29 жовтня зіграє у виставі «Про любов ми не домовлялись» у Кропивницькому.

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30 жовтня з цією ж постановкою Ірина завітає до Переяслава, а 31 жовтня — до Ірпеня. Крім того, 1 листопада артистка виступить у київському культурному кластері “Краків” у виставі «Щастя завжди поруч». А 4 листопада акторка виступить у Кременчуці.

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