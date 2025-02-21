У чорній мінісукні і ботфортах: переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь похизувалася новим луком

Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь опублікувала в Instagram нову світлину, яку зробила у дзеркалі. На ній дівчина продемонструвала стильний образ.

Інна позувала у чорній мінісукні з довгими рукавами, високою горловиною і поясом-хвостом із драпуванням. Вбрання вона скомбінувала з чорними ботфортами. У неї було укладання з кучерями і ніжний макяж.

Інна Бєлєнь

Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь у білизняній шовковій сукні і з гарними локонами знялася у чуттєвій фотосесії.

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