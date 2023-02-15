У чорній мінісукні і мохнатому взутті: модель із Саудівської Аравії вийшла у світ у стильному образі

Модель Роз любить привертати до себе увагу папараці.

30-річна модель та інфлюенсерка із Саудівської Аравії Роз знову потрапила в об'єктиви фотографів у Нью-Йорку.

Білявка була одягнена у чорну мінісукню з амеркианською пройомою, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.

Вбрання вона скомбінувала з чорними капроновими колготами і цікавим яскравим взуттям – зеленим волохатим зі смарагдовими гострими носками.

Модель Роз / Фото: Getty Images

Роз заплела волосся і зібрала його в пучок, зробила насичений макіяж у карамельно-мідних відтінках і завершила лук золотими сережками-кільцями та браслетами.

Нагадаємо, минулого разу Роз продемонструвала на вечірці гламурний образ у рожевій короткій сукні і атласних босоніжках.

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