У чорній мінісукні і на шпильках: Джессіка Честейн продемонструвала стрункі ноги у Нью-Йорку

Джессіка Честейн / © Getty Images

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Джессіка Честейн стала гостею відкриття флагманського магазину Moncler на П’ятій авеню у Нью-Йорку.

Зірка одягла коротку чорну сукню без рукавів прямого крою. Вбрання мало відкладний комір, застібку-блискавку спереду та декоративні погони на плечах із золотистими деталями. Ще одним акцентом стали дві накладні кишені, прикрашені золотистими ґудзиками.

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Джессіка Честейн / © Getty Images

Довжина міні дозволила акторці продемонструвати стрункі ноги. Сукню Честейн поєднала з класичними чорними лакованими туфлями-човниками з гострими носами на високих шпильках.

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Прикрас у цьому образі було мінімум, адже головним акцентом, окрім мінісукні, стала яскрава зовнішність Джессіки. Її фірмове руде волосся було підстрижене у стильне каре та укладене з боковим проділом. Макіяж зірка зробила з чорними стрілками на очах і яскравою червоною помадою, яка ефектно контрастувала з чорним вбранням.

Нагадаємо, Джессіку Честейн у стильних дизайнерських луках заскочили на знімальному майданчику.

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