У чорній мінісукні і з крокодилячою сумкою: Шаніна Шейк у спокусливому образі сходила на вечірку

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Шаніна Шейк. Її заскочили, коли вона приїхала на вечірку з нагоди 40-річчя Келлі Осборн, яка відбулася у готелі W.

Модель мала гарний вигляд у чорній мінісукні без бретельок, яку скомбінувала з чорними високими чоботами на шпильках. У руці вона тримала чорну сумку з крокодилячої шкіри і на золотому ланцюжку.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Волосся Шаніна зібрала у пучок, зробила макіяж у ніжних відтінках і бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кліпсами, а руки – браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Шаніна Шейк на показ колекції весна/літо 2025 бренду Max Mara у Мілані одягла майку сіро-бежевого відтінку, під якою не було бюстгальтера, тож вона блиснула сосками перед фотографами.

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