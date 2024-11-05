У чорній мінісукні і з крокодилячою сумкою: Шаніна Шейк у спокусливому образі сходила на вечірку

33-річна австралійська модель для свого виходу обрала коротке вбрання.
До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила Шаніна Шейк. Її заскочили, коли вона приїхала на вечірку з нагоди 40-річчя Келлі Осборн, яка відбулася у готелі W.
Модель мала гарний вигляд у чорній мінісукні без бретельок, яку скомбінувала з чорними високими чоботами на шпильках. У руці вона тримала чорну сумку з крокодилячої шкіри і на золотому ланцюжку.
Волосся Шаніна зібрала у пучок, зробила макіяж у ніжних відтінках і бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кліпсами, а руки – браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Шаніна Шейк на показ колекції весна/літо 2025 бренду Max Mara у Мілані одягла майку сіро-бежевого відтінку, під якою не було бюстгальтера, тож вона блиснула сосками перед фотографами.
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