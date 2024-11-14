У чорній мінісукні і замшевих ботфортах: Нікі Гілтон в образі total black сходила на івент

41-річна світська левиця і молодша сестра Періс Гілтон мала гарний вигляд на заході.

Папараці сфотографували Нікі Гілтон, коли вона прибула на благодійну конференцію Housing Works Fashion for Action, яка відбудася у магазині економних товарів Housing Works Chelsea у Нью-Йорку.

Світська левиця з'явилася там у стильному образі total black. На ній була мінісукня з високою горловиною і довгими рукавами. Талію Нікі підкреслила чорним ремінцем із пряжкою з логотипом Prada.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Гілтон доповнила замшевими ботфортами на зручних підборах і чорною сумкою від Prada. У неї було хвилясте укладання, макіяж із густими віями і прозорим блиском на губах. Вуха Нікі прикрасила золотими сережками-кільцями, а на пальці красувалася золота каблучка.

Нагадаємо, Нікі Гілтон у капелюсі та вбранні відтінку шампанського відвідала кінні перегони в Австралії.

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