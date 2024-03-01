У чорній мінісукні із золотим галтером: німецька блогерка Леоні Ганне на показі Schiaparelli

Дівчину заскочили папараці, коли вона прямувала на показ.
Відома німецька фешнблогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне – знову у центрі уваги. Дівчина відвідала показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 модного дому Schiaparelli, який відбувся в Парижі в рамках Тижня моди.
Леоні з'явилася на показі в чорній оксамитовій мінісукні з вертикальним простроченням та оригінальною золотою бретелькою-галтером на шиї, яка являла собою масивний ланцюжок, декорований стразами та з анатомічним дизайном. Доповнювали сукню масивні золоті сережки, чорні колготки та туфлі з фірмовим знаком бренду — золотою замковою щілиною.
Також вона зробила довгий червоний манікюр, яскравий макіяж із чорною підводкою на очах, одягла пов'язку на голову у стилі 2000-х і тримала в руці золоту сумку на якій теж був анатомічний дизайн – жіноче обличчя.
Завершувала образ Генне чорна шуба з білим принтом та широким коміром.
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