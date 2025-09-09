ТСН у соціальних мережах

У чорній мінісукні та босоніжках: Наталі Портман сяяла на червоній доріжці в Торонто

Наталі Портман відвідала прем’єру фільму «Арко» на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Ольга Кузьменко
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Зірка приїхала до театру «Скотіабанк» у чорній мінісукні з однією тонкою бретелькою на плечі, доповнивши лук сатиновими чорними босоніжками на підборах. Наталі зібрала волосся в пучок, зробила виразний макіяж очей, одягла сережки-висячки з камінням і каблучка з каменем виблискувала на вказівному пальці. Також у неї був світлий манікюр та педикюр.

Фільм «Арко» — це новий французький фантастичний мультфільм 2025 року, в якому Наталі Портман озвучила одну з головних ролей. У стрічці розповідається історія дванадцятирічного хлопчика Арко, який випадково потрапляє з майбутнього у минуле та зустрічає дівчинку Айріс, яка намагається допомогти йому повернутися додому.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Нагадаємо, також Наталі зараз знімається у фільмі «Гарний секс», у якому грає головну роль психотерапевтки. Її часто фотографують папараці на вулицях Нью-Йорка під час знімального процесу.

