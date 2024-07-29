У чорній мінісукні та чоботях: зірка "Дюни" Флоренс П'ю відвідала Comic-Con

Британська акторка Флоренс П'ю відвідала пресконференцію Marvel Studios, яка відбулася під час Comic-Con International у суботу, 27 липня, у Сан-Дієго.

Перед фотографами вона позувала в чорній мінісукні від бренду David Koma з круїзної колекції 2025. Сукня мала невеликі рукави, а на стегнах її прикрашало драпування з тканини з гламурною сріблястою пряжкою.

Доповнила образ акторка срібними чоботями на підборах, макіяжем, укладанням та безліччю прикрас. А ось манікюр у відомої акторки був яскраво-червоним.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Завітала вона на цей захід, оскільки є частиною медіафраншизи "Кінематографічний всесвіт Marvel", де виконала роль шпигунки та вбивці Олени Бєлової. Ймовірно, її персонаж з'явиться в новому фільмі про Месників, в якому також буде задіяний Роберт Дауні-молодший, але цього разу в ролі суперлиходія Доктора Дума.

Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

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