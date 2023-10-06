У чорній мінісукні та шкіряній куртці: супермодель Джіджі Хадід під прицілом папараці

Гламурну сукню із нової колекції вона доповнила вінтажною курткою.
Відому американську модель Джіджі Хадід сфотографували в Парижі, коли вона виходила із закладу після світської гламурної вечірки бренду Miu Miu Dinner Party. Дівчина була гостею показу і, відповідно, і афтепаті.
Для виходу у світ Хадід одягла чорну мінісукню з вишивкою та аплікацією у вигляді квітів. Також вбрання було повністю розшите чорним бісером, а його поділ прикрашала маленька рюша, а талію стрічка з бантом. Сукня була представлена в колекції Miu Miu весна-літо 2024 року.
Доповнила Джіджі вбрання невеликою квадратною сумкою Miu Miu, слінгбеками з ремінцями, чорними капроновими колготками та сонцезахисними окулярами. Волосся у неї було укладено у високий пучок, а у вухах були сережки з перлинами. Щоб не замерзнути, вона одягла вінтажну шкіряну куртку.
Також показ Miu Miu відвідала 15-річна донька Міли Йовович та Пола Андерсона – Евер. Дівчина вже кілька років є обличчям цього бренду.
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