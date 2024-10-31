У чорній мінісукні та з ланцюгами на шиї: Сальма Гаєк сходила на шоу

58-річна Сальма Гаєк обрала дуже пікантний аутфіт для появи на The Tonight Show на каналі NBC.

Акторка з'явилася перед камерами у чорній трикотажній обтислій мінісукні, у чорних блискучих колготах і у високих шкіряних чоботях на платформі та підборах. На шиї Сальма мала прикрасу у вигляді двох ланцюгів, волосся вона розпустила і зробила виразний макіяж очей зі стрілками на повіках і підкреслила пухкі губи.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

А днями Сальма в компанії своєї подруги та колеги Пенелопи Крус сяяла на світській церемонії WSJ. Magazine Innovators Awards у Нью-Йорку. На доріжці Гаєк з'явилася в червоній максісукні без бретельок, яка ідеально підкреслювала її фігуру, зробила макіяж зі стрілками на повіках, розпустила волосся і одягла сережки-висячки з камінням.

Пенелопа Крус та Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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