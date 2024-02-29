У чорній мінісукні з галтером: Голлі Бейлі відвідала показ бренду Off-White у Парижі

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Off-White, очолюваний креативним директором Ібрагімом Камарою.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Серед гостей шоу, яке отримало назву Black by Popular Demand, з'явилася 23-річна американська акторка та співачка Голлі Бейлі, яка зіграла у римейку "Русалоньки". Дівчина одягла на фешншоу в Парижі чорну мінісукню з бретелькою-галтером. У вбрання было трикотажне оздоблення, а на подолі торочка з бісеру.

Образ Голлі доповнила босоніжками на підборах, чорною сумкою у руці, а також оригінальними золотими сережками у вигляді напису Off-White.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Волосся вона зібрала у високу зачіску і зробила макіяж.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Компанію на заході Голлі склала Віллоу Сміт — дочка Вілла Сміта та Джади Пінкетт-Сміт.

Голлі Бейлі та Віллоу Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Голлі нещодавно вперше стала мамою. У неї та її хлопця – репера DDG справжнє ім'я якого Дерріл Двейн Гренберрі-молодший – народився син. Хлопчика новоспечені батьки назвали Гейло. Після пологів вона поступово повертається до роботи та відвідує світські заходи, одним з яких також була церемонія People's Choice Awards 2024, на якій вона сяяла у вінтажній сукні синього кольору від Roberto Cavalli.

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