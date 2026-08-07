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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1003
Час на прочитання
2 хв

У чорній мінісукні з пікантними вирізами: Тіна Кароль презентувала кліп на пісню про кохання

Співачка постала в образі фатальної підозрюваної, справу серця якої розслідують за допомогою поліграфа.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль презентувала новий сингл «Хороший» і кліп на нього, режисером якого став Ілля Дуцик. Відеоробота нагадує короткометражний фільм — детективну драму з елементами гротеску, де історію кохання розповідають мовою допиту.

За сюжетом героїню Тіни підключають до поліграфа, а слідчі намагаються з’ясувати, чому вона так сильно закохалася. Однак машина, створена для викриття брехні, щоразу підтверджує: підозрювана говорить правду. І що частіше звучить запитання «Чому він такий хороший?», то очевиднішим стає те, що почуття не підкоряються логіці.

Наприкінці кліпу з’ясовується, що допиту насправді не було — вся сцена існувала лише в уяві героїні. Таким чином автори нагадують, що найсуворішими слідчими у справах власного серця часто стаємо саме ми.

«Я розслабилась вперше за життя і повірила знову почуттям», — зізналася артистка.

За словами Кароль, «Хороший» стала однією з найскладніших композицій у її репертуарі з вокального погляду.

«Вокально „Хороший“ — одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з нею — найлегше. Ця історія знайома кожній жінці. Тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти мініфільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в чотири хвилини. Якщо кохання — це допит, то це єдиний, який хочеться проходити знову», — розповіла Тіна.

Для фотосету і знімань кліпу співачка обрала ефектний образ у стилі femme fatale. Зірка постала у чорній приталеній мінісукні на бретельках, яка підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало акцентне декольте, пікантні вирізи внизу на грудях і ремінці з металевими пряжками.

Аутфіт Тіна доповнила чорними гостроносими слінгбеками з металізованими мисами і на високих шпильках. Її довге волосся уклали об’ємними хвилями з боковим проділом та зробили ніжний макіяж. Завершив аутфіт молочний манікюр.

Контраст між звабливим вбранням артистки, похмурою індустріальною локацією та слідчими з великими синіми коробками замість голів посилив сюрреалістичний настрій відео.

Прем’єра композиції відбулася напередодні осінніх концертів Кароль. 19 вересня вона виступить із великою програмою «Кохання. Сльози. Маніфест» у київському Палаці спорту, після чого вирушить в однойменний всеукраїнський тур.

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