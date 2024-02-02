У чорній мінісукні з відвертим декольте: Гайді Клум підкреслила стрункі ноги вбранням

Супермодель та телеведуча Гайді Клум відвідала вечірку для знаменитостей Warner Music Group, яка проводилася перед врученням "Греммі". Захід минув у Citizen News Hollywood 1 лютого у Лос-Анджелесі.

Гайді була одягнена в ефектну чорну мінісукню від бренду Laquan Smith. Вбрання привертало увагу тим, що ідеально підкреслювало фігуру зірки, а також мало дуже глибоке асиметричне декольте. Також сукня мала імітацію лацканів на вирізі.

Вбрання вона доповнила чорними капроновими колготками та туфлями з ремінцями прикрашеними стразами, а також насиченим макіяжем очей із блискітками. Волосся Клум було укладено в ідеальну пряму зачіску.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

А ось на вихідних 50-річна супермодель потрапила під приціл папараці у Маямі, коли йшла до одного із закладів міста. Зірка приїхала на розкішному автомобілі, а сама була одягнена у дуже гламурну вечірню мінісукню з великими лелітками від Rabanne і в руці тримала клатч від Gucci.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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