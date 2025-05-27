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- Шоу-бізнес
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У чорній мінісукні з вирізами: Іванка Трамп похизувалася стрункою фігурою і ногами
Донька президента США любить носити короткі вбрання.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові фото, на яких вона продемонструвала спокусливий образ, у якому сходила з чоловіком Джаредом Кушнером на вечерю до ресторану.
Донька президента обрала для свого виходу маленьку чорну сукню з вирізами на талії, животі і плечах. Міні ідевльно підкреслило її струнку фігуру і гарні ноги.
Аутфіт Іванка доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук прикрасами з камінням.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп продемонструвала ефектний образ у золотій мінісукні приталеного силуету з американською проймою і галтером.