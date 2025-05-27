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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

У чорній мінісукні з вирізами: Іванка Трамп похизувалася стрункою фігурою і ногами

Донька президента США любить носити короткі вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram нові фото, на яких вона продемонструвала спокусливий образ, у якому сходила з чоловіком Джаредом Кушнером на вечерю до ресторану.

Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером / © Instagram Іванки Трамп

Донька президента обрала для свого виходу маленьку чорну сукню з вирізами на талії, животі і плечах. Міні ідевльно підкреслило її струнку фігуру і гарні ноги.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук прикрасами з камінням.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп продемонструвала ефектний образ у золотій мінісукні приталеного силуету з американською проймою і галтером.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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