У слінгбеках і чорній мінісукні зі спокусливим декольте: Тіна Кароль зробила селфі

На фансторінці Тіни Кароль в Instagram виклали її селфі, зроблене у дзеркалі.

На фото артистка постала у звабливому луку. Вона була у чорній короткій сукні на тонких бретельках, зі спокусливим декольте і накладними клапанами.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Образ Кароль доповнила чорними щільними колготами і чорними гостроносими слінгбеками. У неї була гарна зачіска з локонами, ніжний макіяж і червоний манікюр.

Нагадаємо, Тіна Кароль у білій сукні з паєтками та оголеною спиною сяяла на концерті у Києві.

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