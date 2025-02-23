У чорній морячці і шоколадній водолазці: Анна Добриднєва на прем'єрі комедійного фільму жахів

Співачка у стильному образі з'явилася на прем'єрному показі горору, створеного за мотивами твору Стівена Кінга.

Анна Добриднєва відвідала прем’єрний показ комедійного фільму жахів "Мавпа", знятого за культовим оповіданням Стівена Кінга 1980 року.

Співачка постала на івенті у стильному образі. На ній була водолазка шоколадного відтінку, чорні широкі джинси, прикрашені золотими квітами на поясі, і чорне взуття на грубій підошві.

Анна Добриднєва/Фото Кирило Авраменко

Лук Анна доповнила чорною морячкою і чорною сумкою. У зірки було розпущене волосся, макіяж із чорними стрілками і помадою кольору курної троянди і французький манікюр. Годинник із коричневим ремінцем завершив аутфіт Добриднєвої.

Анна Добриднєва/Фото Кирило Авраменко

Про фільм:

Це моторошна історія про двох братів-близнюків Гела і Білла, які після смерті батька знаходять на горищі стару іграшкову мавпу. Після цього брати стають свідками багатьох жахливих смертей, які трапляються. Хлопці вирішують позбутися дивної іграшки, після чого їхні життєві шляхи розходяться. Та жахливі смерті повторюються знову і брати змушені примиритися, щоб назавжди позбутися проклятої іграшки.

Головні ролі у фільмі виконали Тео Джеймс (трилогія "Дивергент") і Елайджа Вуд ("Володар перснів").

Фільм "Мавпа" вже в українському прокаті.

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