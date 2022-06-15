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У чорній оксамитовій сукні та білих туфлях: 61-річна Джуліанна Мур приголомшила зовнішністю

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У чорній оксамитовій сукні та білих туфлях: 61-річна Джуліанна Мур приголомшила зовнішністю

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

У світ вона вийшла, щоб порушити важливу тему.

Голлівудська акторка Джуліанна Мур у свій 61-рік має просто приголомшливий вигляд. Днями зірка відвідала саміт Embrace Ambition Summit 2022, організований Фондом американської дизайнерки Торі Берч у Нью-Йорку. На заході Мур продемонструвала чорну оксамитову сукню від бренду Tory Burch. Сукня мала кілька контрастних деталей – білі манжети та комір.

Образ акторка доповнила оригінальними туфлями молочного кольору та золотими сережками.

Джуліанна Мур / © Getty Images
Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

До речі, саміт відвідала і сама дизайнерка Торі Берч і зробила кілька спільних знімків з Мур. Цього року її фонд організував цей захід, щоб виступити проти насильства із застосуванням вогнепальної зброї та закликати до зміни політики. У бесіді акторка та дизайнерка назвали насильство із застосуванням вогнепальної зброї невідкладною проблемою громадської охорони здоров'я у США.

Джуліанна Мур та дизайнер Торі Берч / © Getty Images
Джуліанна Мур та дизайнер Торі Берч / Фото: Getty Images

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