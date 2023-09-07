У чорній перуці та з "крилами" на спині: Джулія Фокс в епатажному образі прийшла на вечірку Victoria's Secret

Попри те, що бренд змінив концепцію своїх шоу, від ідеї "ангелів" вирішив не відмовлятися, тому моделі з'явилися на заході з крилами на спині.

У Нью-Йорку відбулася зіркова вечірка бренду білизни Victoria's Secret, захід минув у межах New York Fashion Week в Мангеттен-центрі і був приурочений до перезапуску та повернення їхнього шоу-презентації білизни.

Серед гостей заходу з'явилася любителька епатажного вбрання – модель та ексдівчина Каньє Веста – Джулія Фокс.

На моделі був білий комплект мереживної білизни, поверх якої вона одягла напівпрозору срібну сукню з глибоким декольте та туфлями на високій платформі.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Образ Фокс доповнила перукою з довгим чорним волоссям, макіяжем і величезними чорними крилами на спині з сітчастої тканини.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Те, що Джулія Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret бренд повідомив нещодавно опублікувавши знімок моделі на своїй сторінці в Instagram.

Також бренд поділився кількома кадрами гарячої красуні під час знімань на вулиці. Джулія на фото була в чорному лакованому образі і теж з крилами.

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