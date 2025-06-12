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- Шоу-бізнес
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У чорній шкірі на прем'єру фільму: співачка Талія Сторм з'явилася в зухвалому луку на заході
26-річна співачка з'явилася серед гостей на гламурному світському заході у Лондоні.
Талія Сторм відвідала презентацію фільму «Долина Ехо», в якому зіграли головні ролі Джуліанна Мур та Сідні Свіні.
Дівчина сяяла перед фотографами в трохи зухвалому вбранні, яке було виконане зі шкіри та декороване заклепками та люверсами.
Лук Талії включав коротку куртку, яку вона носила на голе тіло і трохи розстебнувши, щоб підкреслити декольте, а також широкі мішкуваті штани із заниженою талією.
Її волосся було зібрано у високу зачіску, також Талія зробила дуже яскравий макіяж з великою кількістю контурингу, одягла сережки-кільця та окуляри. На шиї у співачки сяяло кольє з камінням.
Також цю прем’єру в Лондоні відвідала радіоведуча і співачка Ешлі Робертс. Зірка позувала фотографам після прибуття на прем’єру та привернула багато уваги через свою ефектну сукню від Elisabetta Franchi.