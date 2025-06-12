У чорній шкірі на прем'єру фільму: співачка Талія Сторм з'явилася в зухвалому луку на заході

Талія Сторм / © Associated Press

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Талія Сторм відвідала презентацію фільму «Долина Ехо», в якому зіграли головні ролі Джуліанна Мур та Сідні Свіні.

Дівчина сяяла перед фотографами в трохи зухвалому вбранні, яке було виконане зі шкіри та декороване заклепками та люверсами.

Талія Сторм / © Associated Press

Лук Талії включав коротку куртку, яку вона носила на голе тіло і трохи розстебнувши, щоб підкреслити декольте, а також широкі мішкуваті штани із заниженою талією.

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Її волосся було зібрано у високу зачіску, також Талія зробила дуже яскравий макіяж з великою кількістю контурингу, одягла сережки-кільця та окуляри. На шиї у співачки сяяло кольє з камінням.

Талія Сторм / © Associated Press

Також цю прем’єру в Лондоні відвідала радіоведуча і співачка Ешлі Робертс. Зірка позувала фотографам після прибуття на прем’єру та привернула багато уваги через свою ефектну сукню від Elisabetta Franchi.

Ешлі Робертс / © Associated Press

Талія Сторм / © Associated Press Талія Сторм / © Getty Images Талія Сторм / © Getty Images Талія Сторм/Instagram Талії Сторм Талія Сторм / © Getty Images Талія Сторм / © Getty Images Талія Сторм / © Getty Images Талія Сторм / © Associated Press Талія Сторм / © Getty Images Талія Сторм / © Associated Press Талія Сторм / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images