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- Шоу-бізнес
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У чорній шкірянці і білих джинсах: стильна Розі Гантінгтон-Вайтлі в об’єктивах папараці
Модель поєднала у своєму луку класичні чорний і білий кольори.
Розі Гантінгтон-Вайтлі потрапила до об’єктивів папараці у Верхньому Іст-Сайді у Нью-Йорку, коли виходила з готелю.
Модель мала стильний вигляд. На ній був білий топ, чорна шкіряна куртка з коміром-стійкою і білі прямі джинси.
Лук Розі доповнила чорними босоніжками і чорною сумкою-клатчем.
Гантінгтон-Вайтлі зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж з нюдовою помадою, наділа на обличчя сонцезахисні окуляри, а шию прикрасила золотистою підвіскою з чорним пензликом на шнурку.
Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісні знімки своїх дітей від Джейсона Стейтема.