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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

У чорній шкірянці і білих джинсах: стильна Розі Гантінгтон-Вайтлі в об’єктивах папараці

Модель поєднала у своєму луку класичні чорний і білий кольори.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Розі Гантінгтон-Вайтл

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі потрапила до об’єктивів папараці у Верхньому Іст-Сайді у Нью-Йорку, коли виходила з готелю.

Модель мала стильний вигляд. На ній був білий топ, чорна шкіряна куртка з коміром-стійкою і білі прямі джинси.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Лук Розі доповнила чорними босоніжками і чорною сумкою-клатчем.

Гантінгтон-Вайтлі зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж з нюдовою помадою, наділа на обличчя сонцезахисні окуляри, а шию прикрасила золотистою підвіскою з чорним пензликом на шнурку.

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісні знімки своїх дітей від Джейсона Стейтема.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

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