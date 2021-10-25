У чорній шкіряній сукні: Анджеліна Джолі продемонструвала сексуальний образ в Римі

Кожен вихід акторки справжня сенсація.

Анджеліна Джолі і її діти прилетіли до Італії, де зараз відбувається Римський кінофестиваль, в межах якого в неділю, 25 жовтня, показували фільм "Вічні" за її участю. наступного дня Анджеліна з'явилася на фотоколі у готелі De La Ville в ефектній чорній шкіряній сукні від Dolce and Gabbana.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Вбрання не мало бретелей, а на декольте тканина була трохи зібрана. Більше жодного декору на сукні не було і доповнювати образ прикрасами Анджеліна цього разу теж не стала. Єдиним аксесуарами були маленькі сережки у вухах, лаконічний пестень на руці і чорні лаковані босоніжки на високих підборах.

Анджеліна Джолі / Getty Images

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