У чорній шовковій сукні з вирізами: Зої Кравіц на прем'єрі фільму "Кліпни двічі"

Це було елегантне і жіночне вбрання, яке вона доповнила яскравим макіяжем.

Дочка співака Ленні Кравіца – 35-річна Зої Кравіц – відвідала прем'єру фільму "Кліпни двічі", який став її режисерським дебютом. Головні ролі у картині зіграли Наомі Аккі та Ченнінг Татум.

Зої на прем'єру прийшла у вбранні від Модного лдому Saint Laurent, з яким давно співпрацює і неодноразово знімалася в рекламних кампаніях їхньої продукції.

Це була чорна шовкова однотонна сукня довжиною до підлоги, яку прикрашав вузол на животі та вирізи з боків.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Доповнила вбрання Кравіц сережками у вигляді зірок від Jessica McCormack, зачіскою-пучком та яскравим макіяжем з виразними бровами та червоною помадою на губах.

Зої Кравиць / Фото: Associated Press

Головний актор картини Ченнінг Татум теж позував на заході. Він - бойфренд Зої, тому пара фотографувалася обнявшись.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум / Фото: Associated Press

Це вже друга прем'єра за участю Татума останнім часом, адже нещодавно у прокат вийшов фільм "Дедпул та Росомаха", де він також зіграв. Актор був у ролі персонажа Гамбіта. Як відбувалася підготовка до цієї ролі, актор показав у своєму Instagram.

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