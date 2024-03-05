У чорній шубі та окулярах: Кім Кардашян зазнімкували у "мафіозному" луку на вулицях Парижа

Завдяки TikTok тренди стали змінюватися блискавично, адже ще нещодавно блогери вайбували від естетики Old Money, як її несподівано змінила значно зухваліша під назвою Mob Wife, навіяна серіалом двотисячних "Клан Сопрано". Тепер у моді вінтажні величезні шуби, анімалістичний принт, особливо леопардовий, пишні зачіски, червоні губи та масивні золоті прикраси.

Не залишилися осторонь і телезірка Кім Кардашян, адже стала активною послідовницею тренду. Жінка вже кілька разів з'являлася на публіці у подібних луках, а після показу бренду Balenciaga у Парижі, її зазнімкували папараці в об'ємній та довгій чорній шубі з широким коміром та чорною сумкою Balenciaga у руці незвичайного дизайну, оскільки на ній були помітні потертості.

Завершували цей "мафіозний" образ Кім макіяж, зачіска у вигляді хвоста та сонцезахисні окуляри. У такому вбранні вона прямувала на вечерю до ресторану.

Кім Кардашян під прицілом папараці / Фото: Getty Images

Того ж дня Кім зачаровувала публіку в образі, який нагадував Мортішу із "Родини Аддамсів". На знаменитості була чорна мереживна сукня зі шлейфом і креативними довгими рукавами. Кім так відвідала показ колекції осінь-зима 2024-2025 Balenciaga, що відбувся у межах Тижня моди.

Кім Кардашян на показі Balenciaga у Парижі / Фото: Getty Images

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