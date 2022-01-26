У чорній шубі та туфлях-човниках: Тіна Кунакі відвідала модне шоу у Парижі

Французька модель Тіна Кунакі відвідала Паризький тиждень моди.

Перед камерами фотографів модель з'явилася у довгій чорній шубі, чорних щільних колготах та туфлях-човниках на підборах.

Модель відвідала вчора показ нової весняно-літньої колекції Alexandre Vauthier Haute Couture 2022, що відбувся в рамках Тижня моди.

До столиці Франції зараз з'їхалися модники з усього світу. Тіна Кунакі теж повернулася із сонячного Ріо-де-Жанейро, щоб приїхати на шоу. Найімовірніше, модель відвідає ще не один показ і виблискуватиме перед камерами фотографів.

Тіна Кунакі / Getty Images

Шкода тільки, що разом з Тіною на Тижні моди не з'явився її чоловік Венсан Кассель. Ми так любимо спільні виходи цієї гарної пари на публіку. Нагадаємо, раніше, 19 січня в Парижі в рамках Тижня моди відбувся показ бренду Ami, який також відвідувала Кунакі.

Тіна Кунакі / Getty Images

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