У чорній сукні-балахоні: Олівія Вайлд відвідала прем'єру фільму у Лос-Анджелесі

Вона обрала вбрання від бренду, заснованого колишніми акторками.

Акторка та режисерка Олівія Вайлд, яка прославилася роллю в серіалі "Доктор Гаус", відвідала премьеру фільму "Кліпни двічі".

На заході зірка позувала перед фотографами у чорній довгій сукні-балахоні від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен — Мері-Кейт та Ешлі. У довгого вбрання були тонкі бретельки та глибоке V-подібне декольте.

Носила сукню Олівія з прикрасами від Tiffany & Co., а також доповнила образ розпущеним волоссям, яскравим манікюром та макіяжем.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Також відвідала прем'єру 35-річна Зої Кравіц. Картина "Кліпни двічі" стала її режисерським дебютом, а на червону доріжку вона вийшла з бойфрендом Ченнінг Татумом, який у фільмі зіграв головну роль.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум / Фото: Associated Press

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