У чорній сукні-бюстьє: дочка Кейт Вінслет, яка дуже схожа на неї, з'явилася на кінофестивалі

24-річна акторка Міа Тріплтон відвідала кінофестиваль у Ньюпорт-Біч, у Лондоні. Захід відбувся 13 лютого, а молода дівчина привернула загальну увагу, оскільки дуже схожа на свою знамениту матір Кейт Вінслет – зірку "Титаніка".

Міа Тріплтон / Фото: Associated Press

Міа одягла лаконічну чорну шовкову сукню-бюстьє, яка була виконана в лаконічному прямому дизайні. Вона була прикрашене лише невеликими складками тканини на бюсті. Доповнила вона сукню лаконічними босоніжками на ремінцях, сережки з діамантами та ніжним макіяжем. Яскравості образу додали червоний манікюр та педикюр Мії.

Міа Тріплтон / Фото: Associated Press

Акторка намагається не акцентувати увагу на тому, що вона дочка Кейт Вінслет, хоча свою кар'єру починала якраз знімаючись у фільмах разом із матір'ю. Однією із знакових спільних ролей став серіал "Я – Рут", де вони зіграли матір та дочку. На прем'єру 2023 року вони прийшли разом і позували у чорних сукнях.

Кейт Вінслет і Міа Тріплтон / Фото: Associated Press

Кейт Вінслет і Міа Тріплтон / Фото: Associated Press

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