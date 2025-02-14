У чорній сукні-бюстьє: дочка Кейт Вінслет, яка дуже схожа на неї, з'явилася на кінофестивалі

Вона єдина дочка зірки "Титаніка" і також вирішила стати акторкою.
24-річна акторка Міа Тріплтон відвідала кінофестиваль у Ньюпорт-Біч, у Лондоні. Захід відбувся 13 лютого, а молода дівчина привернула загальну увагу, оскільки дуже схожа на свою знамениту матір Кейт Вінслет – зірку "Титаніка".
Міа одягла лаконічну чорну шовкову сукню-бюстьє, яка була виконана в лаконічному прямому дизайні. Вона була прикрашене лише невеликими складками тканини на бюсті. Доповнила вона сукню лаконічними босоніжками на ремінцях, сережки з діамантами та ніжним макіяжем. Яскравості образу додали червоний манікюр та педикюр Мії.
Акторка намагається не акцентувати увагу на тому, що вона дочка Кейт Вінслет, хоча свою кар'єру починала якраз знімаючись у фільмах разом із матір'ю. Однією із знакових спільних ролей став серіал "Я – Рут", де вони зіграли матір та дочку. На прем'єру 2023 року вони прийшли разом і позували у чорних сукнях.
Читайте також:
- Була як фея з казки: який вигляд мала перша весільна сукня зірки "Титаніка" Кейт Вінслет
- Не як усі: Кейт Вінслет у штанному костюмі з квітковою вишивкою з'явилася на червоній доріжці
- Рідкісний спільний вихід: Леонардо Ді Капріо прийшов підтримати подругу Кейт Вінслет