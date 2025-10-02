У чорній сукні і босоніжках із леопардовими шпильками: Кайлі Дженнер з’явилася на Паризькому тижні моди

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Кайлі Дженнер відвідала показ колекції весна/літо 2026 бренду Tom Ford, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Для своєї появи зірка реаліті обрала чорну сукню міді на тонких бретельках і з V-подібним вирізом. Вбрання вона доповнила чорними босоніжками з леопардовими шпильками.

Кайлі Дженнер / © Getty Images

Дженнер зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж у бронзово-бежевих тонах і довгий французький манікюр. У неї була одна сережка в одному вусі і широкий чорний браслет на руці.

