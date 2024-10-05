У чорній сукні і в'єтнамках: чарівна Дженніфер Еністон в об'єктивах папараці

55-річну акторку заскочили в образі total black.
До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила чарівна Дженніфер Еністон. Акторка у супроводі охорони сідала до автівки і, побачивши фотографів, мило усміхнулася і помахала їм.
Зірка була одягнена у чорну cукню міді, яку поєднала з чорними в'єтнамками з ремінцями-косичками.
В Еністон було розпущене волосся, окуляри-авіатори на обличчі, ніжний макіяж, золоті сережки-кільця у вухах і золоті браслети на зап'ясті. На плечі у неї висіла чорна шкіряна плетена сумка.
Нагадаємо, Дженніфер Еністон на церемонії премії "Еммі" з'явилася у перлинній сукні Oscar de la Renta без бретельок, у босоніжках на підборах і з ідеальним укладанням.
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