У чорній сукні і на золотих шпильках: американська співачка у вечірньому образі від Schiaparelli сяяла на премії

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

Реклама

Американська співачка Прісцілла Ренеа, яка виступає під псевдонімом Муні Лонг, відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

На «червоній» доріжці вона постала у вечірньому образі. На Ренеа була асиметрична чорна сукня з галтером із золотого ланцюжка з колекції прет-а-порте сезону осінь-зима 2024 бренду Schiaparelli. З одного боку вбрання було гладким, а з іншого — з драпуванням і шлейфом, який кріпився до руки. Сукня чудово підкреслила її стрункі ноги.

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

Аутфіт артистка доповнила чорними замшевими туфлями із екстравагантними золотими шпильками. Прісцілла зробила високу елегантну зачіску, макіяж із золотими тінями і пишними накладними віями, а також довгий манікюр із декором. Вуха вона прикрасила масивними золотими сережками.

Реклама

Прісцілла Ренеа / © Associated Press