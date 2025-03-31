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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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311
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1 хв

У чорній сукні і на золотих шпильках: американська співачка у вечірньому образі від Schiaparelli сяяла на премії

Присцилла Ренеа мала ефектний вигляд на музичному заході.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Прісцілла Ренеа

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

Американська співачка Прісцілла Ренеа, яка виступає під псевдонімом Муні Лонг, відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.

На «червоній» доріжці вона постала у вечірньому образі. На Ренеа була асиметрична чорна сукня з галтером із золотого ланцюжка з колекції прет-а-порте сезону осінь-зима 2024 бренду Schiaparelli. З одного боку вбрання було гладким, а з іншого — з драпуванням і шлейфом, який кріпився до руки. Сукня чудово підкреслила її стрункі ноги.

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

Аутфіт артистка доповнила чорними замшевими туфлями із екстравагантними золотими шпильками. Прісцілла зробила високу елегантну зачіску, макіяж із золотими тінями і пишними накладними віями, а також довгий манікюр із декором. Вуха вона прикрасила масивними золотими сережками.

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

Прісцілла Ренеа / © Associated Press

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