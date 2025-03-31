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- Шоу-бізнес
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У чорній сукні і на золотих шпильках: американська співачка у вечірньому образі від Schiaparelli сяяла на премії
Присцилла Ренеа мала ефектний вигляд на музичному заході.
Американська співачка Прісцілла Ренеа, яка виступає під псевдонімом Муні Лонг, відвідала премію Billboard Women in Music Awards, яка відбулася в Інглвуді.
На «червоній» доріжці вона постала у вечірньому образі. На Ренеа була асиметрична чорна сукня з галтером із золотого ланцюжка з колекції прет-а-порте сезону осінь-зима 2024 бренду Schiaparelli. З одного боку вбрання було гладким, а з іншого — з драпуванням і шлейфом, який кріпився до руки. Сукня чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт артистка доповнила чорними замшевими туфлями із екстравагантними золотими шпильками. Прісцілла зробила високу елегантну зачіску, макіяж із золотими тінями і пишними накладними віями, а також довгий манікюр із декором. Вуха вона прикрасила масивними золотими сережками.