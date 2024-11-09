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У чорній сукні і з красивою зачіскою: Арабелла Чі в ефектному аутфіті зібралася на вечірку

У чорній сукні і з красивою зачіскою: Арабелла Чі в ефектному аутфіті зібралася на вечірку

У чорній сукні і з красивою зачіскою: Арабелла Чі в ефектному аутфіті зібралася на вечірку

Арабелла Чі

Білявка має чудове почуття стилю. Вона завжди знає, що одягнути, щоб привернути до себе увагу.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – показала підписникам в Instagram красивий образ, у якому вона зібралася на вечірку.

Дівчина одягла чорну довгу сукню без рукавів, у якій мала елегантний вигляд. Чі зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із нюдовою помадою і черіоний манікюр.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Вуха вона прикрасила сережками-кільцями, шию – намистом, а руки – браслетами і каблучками. У руці Арабелла тримала чорну сумочку з торочкою.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі зробила селфі, на якому постала у блакитному вбранні на тонких бретельках із пікантним V-подібним декольте.

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