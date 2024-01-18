У чорній сукні і з золотими прикрасами: Голлі Беррі разом із першою леді виступила на заході

57-річна акторка виступила з доповіддю на тему жіночого здоров'я.

Голлі Беррі разом із першою леді США Джилл Байден відвідала Нейропсихіатричний інститут Іллінойського університету Чикаго. Вони взяли участь у круглому столі, на якому обговорювали важливість досліджень здоров’я жінок. Акторка виступила там із доповіддю.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі обрала для своєї появи стриманий лук. На ній була чорна трикотажна довга сукня з розрізами по боках, яку доповнила цікавим чорним шкіряним поясом та чорними чоботами на шпильках.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Беррі зробила зачіску з локонами, легкий макіяж, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – широкими золотими каблучками.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден постала на заході у ніжно-рожевому ансамблі.

Голлі Беррі і Джилл Байден / Фото: Associated Press

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