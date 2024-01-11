У чорній сукні і з золотими прикрасами: Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла у світ з бойфрендом

36-річна модель мала розкішний вигляд у чорній напівпрозорій сукні з колекції Alaïa сезону весна-літо 2024, яка ідеально сиділа на її фігурі.

Джейсон Стетгем і Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

Свій образ модель доповнила золотим металевим поясом, взула чорні шкіряні туфлі з відкритими носами на підборах, зробила насичений макіяж у теплих відтінках та зібрала довге біляве волосся у високий хвіст. У вухах зірка мала кілька золотих сережок, а манікюр вона зробила білого кольору. Також одягла кілька каблучок, зокрема і з великим діамантом ограновування "груша".

Джейсон погодив свій образ з Розі, обравши повністю чорний ансамбль із водолазкою та оксамитовим піджаком. Коли пара позувала на доріжці, чоловік не зводив погляду зі своєї коханої.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

У бойовику режисера Девіда Ейєра Стетгем грає героїчного бджоляра, який також є колишнім співробітником секретної організації, відомої як "Бджолярі".

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Розі із родиною відпочивала у Таїланді. Гантінгтон-Вайтлі показувала своїм підписникам в Instagram, як займалася спортом навіть перебуваючи у відпустці.

Джейсон Стетгем і Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

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