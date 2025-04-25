У чорній сукні і з золотим кольє на шиї: Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію в Нью-Йорку

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Реклама

Скарлет сяяла в чорній сукні з драпуванням на талії і невеликим вирізом на грудях. На шиї вона мала золоте кольє, доповнене ланцюжком, золоті сережки у вухах і кілька каблучок на пальцях.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Йоганссон зробила виразний макіяж у бронзово-коричневих відтінках та червоний манікюр, а волосся зібрала у тугий пучок.

Скарлетт Йоганссон увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2025 року за версією журналу Time у розділі «Художники» разом з такими людьми, як Ед Ширан та Рашида Джонс.

Реклама

Скарлет Йоханссон / © Associated Press

Нагадаємо, вчора на саміті Time100 виступила Меган Маркл, а ось на червоній доріжці герцогиня Сассекська помічена не була.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press