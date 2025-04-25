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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У чорній сукні і з золотим кольє на шиї: Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію в Нью-Йорку

Акторка Скарлетт Йоганссон відвідала галавечір Time100, присвячений 100 найвпливовішим людям світу, у джаз-голі імені Фредеріка П.Роуза у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Скарлет Йоганссон

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлет сяяла в чорній сукні з драпуванням на талії і невеликим вирізом на грудях. На шиї вона мала золоте кольє, доповнене ланцюжком, золоті сережки у вухах і кілька каблучок на пальцях.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Йоганссон зробила виразний макіяж у бронзово-коричневих відтінках та червоний манікюр, а волосся зібрала у тугий пучок.

Скарлетт Йоганссон увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2025 року за версією журналу Time у розділі «Художники» разом з такими людьми, як Ед Ширан та Рашида Джонс.

Скарлет Йоханссон / © Associated Press

Скарлет Йоханссон / © Associated Press

Нагадаємо, вчора на саміті Time100 виступила Меган Маркл, а ось на червоній доріжці герцогиня Сассекська помічена не була.

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

Скарлет Йоганссон / © Associated Press

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