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У чорній сукні і з золотим кольє на шиї: Скарлетт Йоганссон відвідала церемонію в Нью-Йорку
Акторка Скарлетт Йоганссон відвідала галавечір Time100, присвячений 100 найвпливовішим людям світу, у джаз-голі імені Фредеріка П.Роуза у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
Скарлет сяяла в чорній сукні з драпуванням на талії і невеликим вирізом на грудях. На шиї вона мала золоте кольє, доповнене ланцюжком, золоті сережки у вухах і кілька каблучок на пальцях.
Йоганссон зробила виразний макіяж у бронзово-коричневих відтінках та червоний манікюр, а волосся зібрала у тугий пучок.
Скарлетт Йоганссон увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2025 року за версією журналу Time у розділі «Художники» разом з такими людьми, як Ед Ширан та Рашида Джонс.
Нагадаємо, вчора на саміті Time100 виступила Меган Маркл, а ось на червоній доріжці герцогиня Сассекська помічена не була.