У чорній сукні і жовтих човниках: новий бездоганний лук Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка продовжує свій візит до США.

Вікторію Бекхем знову сфотографували в Нью-Йорку папараці. Цього тижня Вікі використовує кожну можливість постати перед публікою у всій красі. Вчора дизайнерка відвідала Bergdorf Goodman — це розкішний універмаг, розташований на П'ятій авеню в центрі Мангеттена, де була представлена косметична лінійка Бекхем.

Вікторія Бекхем / Getty Images

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47-річна зірка спершу продефілювала перед камерами фотографів біля готелю.Цього дня вона була одягнена в чорну сукню довжини міді на одне плече, а в руках несла плетену сумку Bottega Veneta. Лук Вікторія поєднала з жовтими туфлями на підборах, фірмовими сонцезахисними окулярами і легким укладанням і макіяжем, який, безсумнівно, був зроблений засобами з її лінійки Victoria Beckham Beauty.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Вчора Вікторія відвідувала шоу Джиммі Феллона, де з'явилася в білосніжному діловому образі — білому комбінезоні з декольте і чорними аксесуарами.

Того ж дня дизайнерку помітили в повністю чорному луці, в якому вона поєднувала оверсайз сорочку і штани-кльош.

Вікторія Бекхем / Getty Images

А ще раніше вона сла в помаранчевій сукні, коли її сфотографували біля готелю, а також в червоному светрі і жовтих штанях кльош, в такому аутфіті дизайнерка з'явилася на шоу "Доброго ранку, Америко".

Вікторія Бекхем / Getty Images

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